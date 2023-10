Rio chega a sensação térmica de 55ºC com previsão de chuva forte

A cidade do Rio de Janeiro registrou neste sábado (7) sensação térmica 55,8º Celsius (ºC), no bairro de Guaratiba, às 12h40, na zona oeste da cidade. No outro extremo da cidade, no Jardim Botânico, uma região mais arborizada, na zona sul da cidade, a sensação térmica atingiu 51,8ºC, às 13h30. O dia ficou muito quente desde as primeiras horas da manhã. As praias estavam lotadas, com um dia nublado e de muito calor.

O prefeito Eduardo Paes alertou em sua página nas redes sociais sobre o deslocamento de chuva forte prevista para a tarde de hoje. “Fique atento! Se informe antes de se deslocar pela cidade! Áreas de instabilidade em médios níveis da atmosfera, associados ao calor e a alta umidade, influenciarão o tempo sobre a cidade do Rio de Janeiro neste sábado"..

Segundo o Sistema Alerta Rio, nesta noite de sábado, áreas de instabilidade em altos e médios níveis da atmosfera, reforçadas pelo calor, influenciarão o tempo na cidade do Rio de Janeiro, com previsão de pancadas de chuva moderada a forte a partir do final da tarde, acompanhadas de raios e rajadas de vento forte a muitos fortes (acima de 76 km/h). A chuva poderá passar de 40 milímetros (mm/h).

Áreas de instabilidade em médios níveis da atmosfera influenciaram o tempo na cidade do Rio de Janeiro neste sábado. O céu esteve variando de claro a parcialmente nublado ao longo do dia e não houve registro de chuva no período da manhã e início de tarde. Os ventos estiveram fracos a moderados e as temperaturas apresentaram elevação acentuada em relação à sexta-feira, com mínima registrada de 22,1°C e máxima registrada de 40,6°C.