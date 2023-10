Hoje é Dia: semana celebra criança, nordestino e feriado de Aparecida

Dia do Nordestino, homenagem ao nascimento do poeta, cantor e compositor maranhense Catulo da Paixão Cearense (160 anos) - conhecido como "O Poeta do Sertão"

Nascimento da cantora fluminense Marilu (105 anos) - uma das estrelas da Rádio Nacional

Nascimento do jogador de futebol fluminense Valdir Pereira, o Didi (95 anos)

Dia Nacional de Doação de Cordão Umbilical - comemoração criada pela Lei Nº 13.309 de 6 de julho de 2016, com o objetivo de estimular a doação por meio da coleta de sangue do cordão umbilical e da placenta, feita logo após o parto, com o consentimento da mãe

Dia do Círio de Nossa Senhora de Nazaré - considerado um dos maiores eventos religiosos do mundo, é celebrado anualmente desde 1793, na cidade de Belém do Pará, no segundo domingo de outubro (data móvel)