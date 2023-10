Faculdade abre inscrições para curso gratuito de ciência e tecnologia

Estão abertas as inscrições para seleção do curso de ciência e tecnologia da Ilum Escola de Ciência, faculdade ligada ao Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM), em Campinas (SP). As inscrições podem ser feitas até 20 de dezembro.

São ofertadas 40 vagas para curso em tempo integral, sendo metade para alunos do ensino médio de escolas públicas. O curso tem duração de três anos.

Além do curso gratuito, os aprovados têm direito a moradia, alimentação, transporte, curso de inglês e laptop equipado com softwares acadêmicos.

Seleção

A seleção tem três etapas. A primeira é a inscrição e vale 100 pontos. Os candidatos devem preencher formulário com dados pessoais, informações da vida estudantil, atividades extracurriculares e expectativas sobre o curso.

A segunda etapa é a avaliação das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Essa fase vale mil pontos. Os 100 melhores avaliados passam para etapa seguinte.

A terceira, e última etapa, consiste em uma entrevista individual por meio virtual. A banca é formada por oito professores, quatro da Ilum e o restante de outras instituições. A pontuação nesta fase é de mil pontos. Serão aprovados os 40 candidatos com a melhor pontuação em todas as fases.

O que é a Ilum

Criada em 2021, a Ilum é ligada ao CNPEM, organização social vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. A instituição sem fins lucrativos e oferece cursos superiores gratuitos, por meio de financiamento do Ministério da Educação (MEC). Os cursos têm nível de bacharelado.