Rádio Nacional estreia programação local em São Paulo

lança uma faixa inédita ao vivo dedicada aos paulistas a partir de segunda-feira (9) em FM 87,1 MHz. Com duas horas de duração, entre 8h e 10h, de segunda a sexta-feira, a programação local da emissora pública em São Paulo combina prestação de serviço, conteúdo jornalístico e produções musicais.

A emissora está presente no dial paulista desde abril de 2021, quando foi inaugurada a banda estendida FM em cinco capitais do país. Os ouvintes de São Paulo recebiam os conteúdos transmitidos pelas outras praças, mas a partir de segunda-feira passam a contar com produção própria local na faixa Manhã Nacional.

Apresentada pelos jornalistas Victor Ribeiro e Guilherme Strozi, a produção traz informações de interesse da população sobre as condições do tempo na capital e a mobilidade urbana, com detalhes sobre o trânsito na metrópole e a situação dos trens, metrô e ônibus.

Em formato de revista eletrônica, a faixa local da rádio pública ainda tem notícias sobre os principais acontecimentos do dia em São Paulo com a entrada de equipe de repórteres na rua. A proposta é levar ao ar pautas úteis e precisas, com muita prestação de serviços para manter o ouvinte bem informado.

Com espaço aberto para os nomes consagrados das artes e também para os novos talentos da cidade, a programação divulga o trabalho dos artistas locais e a agenda cultural paulista. A seleção musical reúne o repertório de nomes da Grande São Paulo e de relevância nacional para embalar o dia do público.

Serviço

Manhã Nacional em São Paulo – segunda a sexta-feira, das 8h às 10h, na

na internet e nas redes sociais

Saiba como sintonizar a



São Paulo: FM 87,1 MHz

Celular - App Rádios EBC para Android e iOS