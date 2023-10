O braço armado do Hamas disse nesta segunda-feira (9) que vai começar a executar um refém civil israelense em resposta a cada novo bombardeio realizado por Israel contra moradias de civis sem aviso prévio.

O porta-voz do braço armado do Hamas Abu Obaida disse que o grupo tem agido de acordo com as instruções islâmicas ao manter os reféns israelenses sãos e salvos, e culpou a intensificação de bombardeios israelenses e o assassinato de civis dentro de suas moradias por ataques aéreos sem aviso prévio pela medida anunciada de execução dos prisioneiros.