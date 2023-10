Brasil fatura 4 pódios em etapa da Copa do Mundo de bocha em Portugal

AQUI É BRASIL! ????????



Brasil conquista quatro medalhas em etapa da Copa do Mundo de bocha em Portugal.



Confira: https://t.co/Q6ct5EsRHb#LoteriasCaixa pic.twitter.com/622sxHgEAl — Comitê Paralímpico Brasileiro (@cpboficial) October 9, 2023

Um ouro, duas pratas e um bronze. Este foi o saldo de conquistas da seleção brasileira na etapa da Copa do Mundo de bocha paralímpica, em Póvoa de Varzim (Portugal), que terminou neste domingo (8). Ao lado do mineiro Mateus Carvalho, a paulista Evelyn Oliveira garantiu a medalha de ouro na disputa BC3 par, competição em que atletas com deficiências severas utilizam calha e contam com o auxílio de outra pessoa. Na final valendo o ouro, os brasileiros derrotaram a parceria sul-coreana por 5 a 2. Em terceiro lugar ficou a Argentina.

Campeã mundial no ano passado e líder do ranking mundial, a pernambucana Andreza Vitoria faturou a prata na classe BC1 (atletas que podem jogar com as mãos ou pés, e têm a opção de contar com um auxiliar). Na última partida, Andreza deixou escapar o bi, ao ser superada pela vice-líder do ranking Yee Ting Jeralyn Tan, de Singapura, pelo placar de 4 a 2. O bronze ficou com a a tailandesa Satanan Phromsiri.

Também teve bronze no masculino da classe BC1, com o paulista José Carlos Chagas de Oliveira. Na disputa pelo terceiro lugar no pódio, o brasileiro levou a melhor sobre o holandês Daniel Perez por 6 a 2. O britânico David Smith, atual campeão paralímpico, assegurou o ouro e Muhamad Syafa, da Indonésia, levou a prata.

O cearense Maciel Santos também chegou à final da classe BC2 (atletas que não recebem assistência), mas sofreu revés do tailandês Watcharaphon Vongsa, que venceu o brasileiro por 7 a 0. O terceiro colocado foi outra tailandês: Worawut Saengampa.