Romeiro morre ao ser atropelado no caminho para Aparecida

Operação especial

Um romeiro de 67 anos morreu atropelado na madrugada da última segunda-feira (9) na Rodovia Presidente Dutra durante o percurso para o Santuário Nacional de Aparecida para as celebrações do Dia da Padroeira do Brasil, na quinta-feira (12). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 4h, no km 178, na região de Guaratema. O romeiro, que caminhava pela faixa de rolamento e não pelo acostamento, morreu na hora. De acordo com a PFR, chovia quando a vítima foi atingida por um carro.

Entrou em vigor à 0h desta quarta-feira (11) e prossegue até as 23h59 de domingo (15) a Operação Nossa Senhora Aparecida, da PRF. O objetivo é garantir a segurança das rodovias federais. Nos cinco dias da operação, a PRF terá reforço na fiscalização de ultrapassagens em locais proibidos, além de organização e orientação para o fluxo seguro de pessoas e veículos em todo o país.

“Em São Paulo, onde há grande concentração de romeiros que se deslocam até o Santuário de Aparecida, as equipes da PRF vão acompanhar parte do trajeto feito pelos fiéis nos deslocamentos a pé ou em veículos”, diz a PRF.

A Polícia Rodoviária Federal recomenda que os motoristas mantenham a atenção redobrada pela presença de pedestres; respeitem os limites de velocidade e sinalização da via; não usem celular durante a condução do veículo; se beberem, não dirijam; sempre usem cinto de segurança e utilizem as cadeirinhas e assentos de elevação para as crianças. Em caso de emergência, a orientação é ligar para o 191.