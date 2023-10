Incêndio atinge concessionária de motos no litoral paulista

Um incêndio atingiu uma unidade da concessionária de motos Honda Sanmell, na Vila Cascatinha, em São Vicente, no litoral paulista. O Corpo de Bombeiros registrou a ocorrência por volta de 5h30 desta sexta-feira (13).

Um total de dez viaturas foram deslocadas para combater o fogo, que já está extinto. Segundo os bombeiros, o incêndio pode ser considerado grande, mas não houve vítimas.

A

entrou em contato com a concessionária e foi informada de que ainda não há estimativa de quantos veículos foram atingidos.

Ainda de acordo com a corporação, as condições do imóvel serão analisadas pela Defesa Civil para identificar possíveis danos à estrutura.