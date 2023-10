Ministro da Justiça se reúne com forças federais no Rio 

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, se reúne nesta segunda-feira (16) com representantes da Força Nacional de Segurança (FNS), Polícia Federal (PF) e Polícia Rodoviária Federal (PRF), no Rio de Janeiro. As reuniões devem ocorrer na sede da PRF, na zona norte da capital fluminense.

Agentes da FNS chegaram nesse fim de semana ao Rio de Janeiro e hoje (16) começarão a atuar em apoio às forças estaduais fluminenses, como parte de Operação Maré, iniciada na semana passada.

São 300 agentes previstos para participar da operação, dos quais 150 já estão no estado. Eles deverão atuar em rodovias, juntamente com a PRF. A PF também atuará na Operação Maré, dando suporte na área de inteligência.

“A atuação será em áreas de competência federal e medidas derivadas do setor da Inteligência, que também está sendo ampliado”, escreveu Dino, em seu perfil na rede social X, na noite de domingo (15).

A Operação Maré, anunciada no fim de setembro pelo governo fluminense, visa combater a atuação de facções criminosas que controlam a venda de drogas em favelas do Rio de Janeiro.