Governo envia voo para resgate de brasileiros e entrega de insumos

A aeronave KC-30 (Airbus A330 200), da Força Aérea Brasileira (FAB), partiu na tarde desta segunda-feira (16) da Base Aérea do Galeão, no Rio de Janeiro, rumo a Tel Aviv, em Israel, para repatriar brasileiros que estão na região do conflito.

O destino inicial é Roma, na Itália, de onde deve aguardar autorização para pousar em Tel Aviv e resgatar mais brasileiros. A bordo da aeronave estão dois médicos, duas psicólogas e duas enfermeiras que atuarão no transporte dos repatriados em segurança das áreas de conflitos em Israel.

O retorno da aeronave ao Brasil está previsto para quinta-feira (19), às 2h30, no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro (RJ).

Este é o sétimo voo enviado pelo governo brasileiro para o Oriente Médio. No total, 916 passageiros e 24 pets já retornaram de Israel para o Brasil. Uma outra aeronave VC-2 (Embraer 190) está em Roma e aguarda autorização para ir ao Egito resgatar os brasileiros que estão na Faixa de Gaza.

Assistência

O voo enviado hoje transporta 35 purificadores de água e dois kits de medicamentos e insumos de saúde, suficientes para atender até 3 mil pessoas ao longo de um mês.

Os itens serão descarregados em Roma, onde se somarão a outros cinco purificadores já enviados. Em conjunto, os 40 purificadores têm capacidade de tratar mais de 220 mil litros de água por dia.

Conforme informações do Ministério da Saúde (MS), cada kit de assistência humanitária é composto por remédios como anti-inflamatórios, analgésicos, antibióticos, além de luvas e seringas. Ao todo, são 48 itens em cada kit, somando 267 quilos de materiais. Eles são preparados para atender populações em situação de emergência em saúde pública.