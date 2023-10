Diogo Soares é prata no individual da ginástica artística no Pan

Já classificado para Paris 2024 no Mundial da Antuépia (Bélgica) no início do mês, Diogo Soares voltou a brilhar nesta segunda-feira (23) com a prata no individual geral masculino da ginástica artística nos

(Chile). Ele somou 81.865 nos seis aparelhos (salto, solo, cavalo com alça, argolas, paralelas e barra fixa). O ouro ficou com o canadense Felix Dolci (82.531) e o bronze ficou com o norte-americano Donnell Whittenburg (81.764). A competição tem

no site do Canal Olímpico do Brasil.

O dia também foi especial para a curitibana Isabela Abreu, que carimbou o passaporte rumo a Paris 2024 no pentatlo moderno. Ela concluiu a prova em nono lugar e assegurou uma das vagas sul-americanas nos Jogos Olímpicos..

Quem também teve muito o que comemorar foi o paulista Felipe Simioni Neves, de 34 anos, que faturou medalha inédita para o Brasil no esqui aquático slalom (modalidade não-olímpica) nos Jogos Pan-Americanos. O atleta foi bronze, atrás apenas do norte-americano Patrick Smith (ouro) e do dominicano Robert Pigozzi (prata), ambos no top 10 mundial.

“A gente vem brigando desde o Rio 2007, construindo um time, indo bastante para fora treinar e isso foi uma conquista de quase 20 anos. Eu sou o único no pódio que não é profissional, que tem um trabalho além do esqui. Então, estou muito feliz”, festejou o atleta paulista, atual 48º no ranking mundial.

Também nesta segunda-feira (23) a seleção feminina de vôlei, já classificada às semifinais, manteve a invencibilidade na competição. O time alternativo comandado pelo técnico Paulo Coco superou Porto Rico por 3 sets a 0 (25/15, 25/22 e 25/21), no último confronto da fase de grupos. Sem perder um set sequer na competição, o Brasil encerrou a fase inicial na liderança da chave. O adversário será sairá após o termino das quartas de final a partir das 20h desta segunda (23).

A maior pontuadora no embate de hoje foi a oposta Sabrina, que anotou 18 pontos. Além dela, a seleção contou em quadra com Naiane, Maiara Basso, Helena, Lorena, Larissa e a líbero Lais. Entraram Aline, Tainara e Luzia.