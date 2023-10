Santiago 2023: Brasil é ouro no revezamento 4x200 metros masculino

ELES SÃO DE OURO! ???????????



Que prova SENSACIONAL do Time Brasil no revezamento 4x200m nado livre masculino no Pan de Santiago! ????????



Tem que respeitar a natação brasileira. INCRÍVEL! ????????



Jogos Pan-americanos Santiago 2023 AO VIVO

??: https://t.co/b3cm40HRRs

????:… pic.twitter.com/53vH30rbaH — Time Brasil (@timebrasil) October 24, 2023

A natação brasileira garantiu mais uma medalha de ouro nos Jogos Pan-americanos que estão sendo disputados em Santiago (Chile). A equipe formada por Murilo Sartori, Breno Correia, Fernando Scheffer e Guilherme Costa conquistou nesta terça-feira (24) a medalha de ouro do revezamento 4x200 metros, além de bater o recorde da prova.

“Adoro dividir a piscina com esses caras e esse ouro, mais o recorde pan-americano, mostra que, se continuarmos trabalhando, continuarmos tendo essa regularidade, de estar sempre nas finais, mostra que alguma coisa muito boa vai vir num futuro próximo”, declarou Murilo Sartori à assessoria de imprensa do Comitê Olímpico Brasileiro (COB).

O Brasil também garantiu uma medalha de prata na versão feminina da prova. Gabrielle Roncatto, Natália Soares, Maria Fernanda e Stephanie Balduccini fizeram uma ótima prova, terminando a pouca distância dos Estados Unidos (vencedores) e superando o Canadá (terceiro).

“Saímos muito satisfeitas. Brigamos com os Estados Unidos até o final. É um revezamento muito jovem, e queremos evoluir e conquistar ainda mais”, declarou Gabrielle Roncatto, que também garantiu um bronze nesta terça nos 400 metros medley.

Medalhas no badminton

O dia também foi de conquistas no badminton. Nas duplas femininas o Brasil garantiu um bronze. Juliana Vieira e Sânia Lima alcançaram as semifinais, mas foram superadas pelas norte-americanas Kerry e Annie Xu, no Centro de Treinamento Olímpico, no bairro de Ñuñoa, por 2 sets a 0 (parciais de 21/7 e 21/18).

É BRONZE DO ???????? NO BADMINTON ????????



Juliana Viana e Sânia Lima conquistam a medalha de bronze na Dupla Feminina em Santiago 2023 ????????



As atletas fazem grande campanha e perdem na semifinal apenas para Annie Xu e Kerry Xu ???????? por 2 sets a 0 (7/21 e 18/21).



Uma conquista muuuuito… pic.twitter.com/z9uk1P7FHv — Time Brasil (@timebrasil) October 24, 2023

“Sabíamos que não ia ser fácil, elas eram a dupla número 2 do torneio. Sabíamos que ia ser um jogo com muitos ralis e estou feliz com a nossa performance”, declarou Sâmia.

Bronze no levantamento de pesos

Outra modalidade na qual o Brasil ocupou a terceira posição de um pódio foi no levantamento. Na última segunda (23), na categoria até 81 quilos, Laura Amaro garantiu o bronze para se juntar a Jaqueline Ferreira e Bruna Piloto como atletas com pódio em Pan no levantamento de pesos feminino brasileiro.

LAURA AMARO É BRONZE! ????



Grande desempenho da brasileira no Levantamento de Pesos (81kg) e mais uma medalha para o Time Brasil em Santiago 2023! ????????



1ª medalha em Jogos Pan-americanos! Mandou bem demais, Laura! ????????



????: Marina Ziehe/COB



Pan de Santiago AO VIVO e de graça:

??:… pic.twitter.com/HMBeuS1KtF — Time Brasil (@timebrasil) October 24, 2023

“Nesse momento da temporada e da minha carreira essa medalha é muito importante. É mais do que um bronze, pois é uma fase difícil nesta temporada para todas as atletas por conta do cansaço. Acertar esse resultado, conquistar essa medalha com uma boa estratégia foi muito bom. Estou muito feliz”, declarou.