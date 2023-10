Vinicius Jr. está de volta à melhor forma, diz técnico do Real Madrid

Vinícius Jr. voltou à sua melhor forma depois que o atacante teve boa atuação para ajudar o Real Madrid a vencer o Sporting Braga por 2 a 1 na Liga dos Campeões, disse o técnico Carlo Ancelotti na terça-feira (24).

O brasileiro de 23 anos, que deu a assistência para o gol do meio-campista inglês Jude Bellingham, foi eleito o melhor da partida ao ajudar o Real Madrid a manter três pontos de vantagem na liderança do Grupo C.

Vinícius Jr. sofreu uma lesão em agosto e ficou afastado por um mês.

"Ele voltou ao seu melhor. Ele fez o gol, que foi anulado por pouco, e deu duas assistências para Rodrygo e Bellingham", disse Ancelotti aos repórteres. "Ele está de volta, e está em forma. Ele fez a diferença hoje". "Eles [Bellingham e Vinícius Jr.] trabalham muito bem juntos com a bola e sem ela. Temos que melhorar nesse aspecto, mas os dois estão fazendo um ótimo trabalho."

O Real Madrid, 14 vezes campeão da Liga dos Campeões e líder da LaLiga com 25 pontos após 10 jogos, joga contra o rival Barcelona no sábado (28). O Barcelona, terceiro colocado, está a apenas um ponto do Real Madrid.

"Depois desse jogo, sabemos exatamente o que precisamos fazer - tudo o que pudermos para vencer", disse Ancelotti.

"Temos tempo para nos preparar para isso. Estamos indo para esse jogo incrivelmente importante cheios de entusiasmo."