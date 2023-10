Entenda o que é sionismo, movimento que dá origem ao Estado de Israel

: Como se explica o êxito da criação do Estado de Israel? Por que o sionismo foi vitorioso na região da Palestina?



: O conceito de sionismo é muito baseado na Europa e devido à perseguição que os judeus sofriam na Europa. Então, Theodor Herzl fomentou uma organização sionista que promoveu a migração judia para a Palestina para construir um Estado para os judeus. Nessa época (final do século 19), era uma organização para juntar fundos e comprar territórios na Palestina para colocar as comunidades de judeus da Europa nesse local. Mas eles não conseguiram comprar muita terra porque já era uma área ocupada.

A situação começou a mudar depois da 1ª Guerra Mundial com a criação do Mandato da Palestina do Reino Unido. Antes mesmo do Reino Unido ganhar o controle do território palestino, o governo britânico lançou a Declaração de Balfour, em 1917, que deu apoio total ao estabelecimento dos judeus nesse local. A partir daí, temos enormes migrações de judeus europeus para a Palestina e, ao mesmo tempo, começou uma reação dos árabes contra essa migração.

Eles emigraram e começaram a comprar territórios e tinham um conceito de propriedade que não existia na Palestina. Os palestinos não tinham propriedade da terra. Nas décadas de 1920 a 1940 ocorre uma escalada da tensão entre os judeus e os árabes na região.

Por isso, as pessoas que estudam o conflito categorizam Israel como um Estado colonizador porque ele surge de uma ideologia europeia. Os palestinos não aceitaram a Resolução 181 das Nações Unidas [que sugere a criação de dois Estados, um para os judeus e outro para os palestinos] porque o Estado seria uma imposição dos colonizadores no território que era historicamente deles.

Então, as pessoas falam que a religião é a raiz do problema. Mas religião é a desculpa, é uma parte para entender o conflito, mas a raiz do conflito é o território.

: São vários motivos. O primeiro é a hegemonização dentro do movimento sionista de uma corrente específica que foi hegemônica até os anos de 1970, que é o sionismo migratório de esquerda. É uma corrente trabalhista e social-democrata que tem como ideia principal a migração judaica da Europa e de outros países para a Palestina.

O objetivo era fazer essa migração sem acordo com as potências, principalmente ingleses e turcos, e também sem chegar a um acordo com os palestinos. Tinha que migrar e fazer com que as coisas acontecessem depois da migração por causa de duas questões: a disputa das potências naquela região enfraqueceria o projeto sionista e também pelo crescimento do antissemitismo.

A que se hegemonizou foi a corrente migratório social-democrata por causa das condições concretas da realidade. Primeiro, porque eles conseguiram produzir uma migração por conta do antissemitismo na Europa que aumentava muito e os judeus não tinham para onde ir porque as fronteiras foram fechadas, tanto nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, na Argentina e no Brasil. Então, o destino palestino era o único possível para os judeus naquela época.

E, segundo, por causa do nazismo que provou que a única alternativa concreta era a criação de um Estado judeu na Palestina. A descoberta dos crimes nazistas foi tão forte que acabou impondo essa decisão do Estado judeu.

: O Estado de Israel privilegia os judeus? Há plena cidadania para outros povos dentro de Israel?



: É uma pergunta difícil porque você tem uma parte de árabes-israelenses dentro de Israel, mas eles têm, com certeza, menos direitos. Mas é difícil falar sobre isso porque não é uma coisa clara, tem muitas exceções. Mas, no geral, o que vemos, claramente, é que você tem essa divisão entre os judeus e a população árabe dentro de Israel.

Você vê também claramente diferenças entre judeus dentro de Israel. Em geral, o Estado tem menos espaço e menos oportunidades para judeus não europeus, como judeus africanos e asiáticos. Mas, com certeza, Israel é o local onde qualquer judeu pode migrar e se integrar à sociedade.

: A própria questão entre os judeus, de quem pode e não pode ter cidadania plena, é problemática entre os próprios judeus porque o sionismo é um movimento profundamente secular e radicalmente não religioso na sua hegemonia. Sionismo não tem nada a ver com identidade religiosa, tem a ver com identidade nacional. Então, a questão religiosa é uma questão mal resolvida dentro do Estado de Israel.

É claro que há uma diferença entre cidadãos judeus e cidadãos árabes pelo próprio movimento nacional que – como qualquer movimento nacional – produz essa diferença entre os vencedores e derrotados do projeto, principalmente movimentos nacionais que têm referências étnico-nacional, que é o caso de Israel.

Nos últimos anos, a partir da década de 2000, tem se consolidado a corrente revisionista de direita que produz uma referência de que o Estado judeu tem que privilegiar cidadãos judeus, e um judeu de tipo específico: os religiosos-ortodoxos.

Isso tem se consolidado mais nos últimos cinco anos porque o [primeiro-ministro de Israel] Netanyahu tem caminhado para a extrema-direita sionista e ela implementou, há 4 anos, a lei nacional que colocou o privilégio da língua hebraica e do lar nacional judaico.