Pan-Americano: Brasil bate Panamá e encaminha vaga à final do beisebol

A seleção brasileira de beisebol emplacou a quarta vitória seguida nos Jogos Pan-Americanos de Santiago (Chile) ao ganhar nesta quarta-feira (25) do Panamá (5 a 3), na primeira rodada do quadrangular final - também chamado de super-round – que define os finalistas.

O triunfo de hoje deixa o país bem perto da final, já que avançou ao quadrangular com vantagem: tem uma vitória à frente das demais seleções pelo fato de ter terminado a fase de grupos na liderança da chave B). Também nesta quarta a Venezuela aplicou 7 a 0 no Chile na decisão pelo sétimo lugar.

A seleção volta a jogar na sexta (27), às 15h (horário de Brasília), contra o México. No entanto, mesmo antes de o Brasil entrar em campo novamente, há a possibilidade de classificação antecipada à final, caso a Colômbia vença o México nesta quinta (26), em partida programada para às 9h30. O jogo seguinte será entre Cuba e República Dominicana, às 15h. O Pan de Santiago tem

A campanha histórica no Brasil no Pan começou com vitória sobre a tradicional seleção da Venezuela (3 a 1) no primeiro jogo da fase de grupos. Depois o Brasil superou a Colômbia (4 a 3) e ontem bateu Cuba, uma das favoritas ao ouro, por 4 a 2. A edição do Pan em Santiago marcar o retorno do Brasil à competição, após hiato de 16 anos.

Os dois melhores no quadrangular final disputarão a medalha de ouro às 15h de sábado (28). Antes, às 9h30 haverá a disputa do bronze.

* Texto atualizado às 19h33 para retificação da vitória da Venezuela sobre o Chile. A partida disputada nesta quarta (25) decidiu o sétiimo lugar na competição.