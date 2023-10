Estrangeiros fazem provas para avaliar proficiência em português

Termina nesta quinta-feira (26) a aplicação do exame para obtenção do Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros (Celpe-Bras) 2023. As provas escrita e oral serão aplicadas no Brasil e no exterior. Os resultados serão divulgados no dia 15 de dezembro.

De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), nos dias de realização do exame, o participante deve comparecer ao local com antecedência mínima de 30 minutos do horário previsto para o início das provas.

Para a realização do exame no exterior, é obrigatória a apresentação de passaporte ou do documento de identificação oficial com foto, válido no país de realização do exame.

Para os participantes que farão a prova no Brasil, é obrigatória a apresentação de documento de identificação oficial com foto válido, como os citados a seguir:

- cédulas de Identidade expedidas por secretarias de Segurança Pública, Forças Armadas, Polícia Militar e Polícia Federal;

- identidade expedida pelo Ministério da Justiça para estrangeiros, inclusive aqueles reconhecidos como refugiados, em consonância com a Lei nº 9.474, de 22 de julho de 1997;

- Carteira de Registro Nacional Migratório, de que trata a Lei nº 13.445, de 24 de maio de 2017;

- documento provisório de Registro Nacional Migratório, de que trata o Decreto nº 9.277, de 5 de fevereiro de 2018;

- identificação fornecida por ordens ou conselhos de classes que, por lei, tenha validade como documento de identidade;

- passaporte;

- Carteira Nacional de Habilitação, na forma da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997;

- Carteira de Trabalho e Previdência Social impressa e expedida após 27 de janeiro de 1997;

- documentos digitais com foto (e-Título, CNH digital e RG digital) apresentados nos respectivos aplicativos oficiais.

Entenda

O exame é o procedimento brasileiro oficial para certificar proficiência em português como língua estrangeira. As provas são realizadas em instituições de educação superior, representações diplomáticas, missões consulares, centros e institutos culturais, além de outras instituições interessadas na promoção e na difusão da língua portuguesa.