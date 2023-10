Lula lamenta morte de ex-prefeito de São Bernardo do Campo, Tito Costa

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, lamentou hoje (29) a morte do ex-prefeito de São Bernardo do Campo (SP) e deputado constituinte Tito Costa, aos 100 anos.

“Tito Costa foi político, prefeito de São Bernardo do Campo, meu colega constituinte e um grande advogado e jurista. Atuou de forma democrática durante as greves do ABC nos anos 1970, em tempos difíceis e de muita pressão contra a organização dos trabalhadores. Convivemos e dialogamos muito naquela época e nas décadas seguintes na nossa São Bernardo do Campo. Meus sentimentos aos seus filhos, netos e amigos”, disse Lula nas redes sociais.

Antonio Tito Costa nasceu em Torrinha (SP) em dezembro de 1922, formou-se em direito na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), na década de 1940; foi prefeito de São Bernardo do Campo de 1977 a 1983; e deputado federal constituinte, em 1987, pelo PMDB.