Danilo Santos de Miranda é velado no Sesc pompeia até as 15h

Homenagens

Nas redes sociais, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, lamentou a morte de Danilo Santos de Miranda. “Grande perda. Meus sentimentos aos familiares, amigos e todos que admiravam e foram beneficiados pelo seu trabalho”.

Sua morte também foi lamentada pela ministra da Cultura Margareth Menezes. “Começamos a semana com a triste notícia da partida do grande Danilo Santos de Miranda. Sociólogo e filósofo, reinventou a forma de fazer cultura no Brasil com o seu trabalho no Sesc São Paulo, se tornando imenso para todos nós, pelo seu amor dedicado à cultura e à arte”.

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, também escreveu uma mensagem nas redes sociais. “Triste com a notícia do falecimento de Danilo Miranda, diretor do Sesc São Paulo, cuja vida se confunde com a trajetória da instituição e da própria cena cultural no estado. Miranda foi responsável por difundir o reconhecimento da cidadania através do acesso à cultura e ao lazer. Um dos mais importantes atores culturais do país, dizia esperar um futuro menos desigual através da democratização dos espaços de reflexão e engrandecimento cultural. Meus sentimentos à família, amigos e à comunidade do Sesc São Paulo”.

A secretaria municipal da Cultura de São Paulo destacou, em suas redes sociais, que o diretor do Sesc foi um “grande incentivador do teatro brasileiro”. “Visionário, humanista, um gênio cultural, que fez do incentivo um movimento tão vivo”, escreveu a pasta.

Diversos artistas, músicos e entidades lamentaram a morte de Miranda nas redes sociais. Entre eles, a atriz Fernanda Montenegro. “Estamos em luto pela partida do professor Danilo Miranda, um absoluto ativista, realmente absoluto, da cultura em nosso país. O Brasil está vazio com a não presença desse brasileiro, cuja vida trouxe sua imensa luz à nossa criatividade. Que tristeza. Que orfandade”.

“Dia triste para cultura brasileira”, escreveu o músico Caetano Veloso. “Nos deixou ontem Danilo Santos de Miranda. À frente do Sesc, se tornou o principal gestor cultural do país. Nossos sentimentos aos familiares e admiradores”, completou.