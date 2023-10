Sete voos foram cancelados nesta segunda-feira em Congonhas

Sete voos foram cancelados até as 10h da manhã desta segunda-feira (30), informou a concessionária Aena, que administra o Aeroporto de Congonhas, em São Paulo. De acordo com a empresa, o número representa 9% das saídas programadas. A maioria dos cancelamentos está relacionada à meteorologia no destino do voo.

Apenas um voo da Latam, segundo a Aena, tem relação com o acidente desse domingo (29), ocorrido às 20h22, quando o pneu da aeronave modelo Cirrus SF50 estourou após o pouso na pista principal, causando transtornos. A concessionária destaca que não houve feridos e nem necessidade de atendimento médico na pista. As operações foram retomadas às 21h14.

A empresa Gol informou, em nota, que seis voos com origem em Congonhas foram cancelados hoje. A justificativa da companhia é a condição meteorológica. Mais seis voos com destino ao aeroporto paulistano também foram cancelados. “Os clientes estão recebendo as devidas facilidades e sendo remarcados para os próximos voos”, acrescentou.

