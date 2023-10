Reunião da Mesa Nacional de Negociação Permanente do SUS começa hoje

A 85ª Reunião Ordinária da Mesa Nacional de Negociação Permanente do Sistema Único de Saúde (SUS) começa nesta segunda-feira (30) em Manaus. De acordo com o Ministério da Saúde, os temas incluem desafios e impactos da seca para profissionais de saúde indígena e a situação da gestão do trabalho e da educação em saúde no Amazonas. O encontro segue até a próxima quarta-feira (1º).

A reunião, segundo a pasta, funciona como uma espécie de fórum paritário e permanente e tem como objetivo dar continuidade à pauta da 7ª Reunião Extraordinária da Mesa Nacional de Negociação Permanente do SUS, que aconteceu em julho em Brasília.

“Além disso, ao se deslocar até Manaus, a equipe do ministério visa a descentralizar o espaço geográfico, ampliar o alcance do diálogo e aumentar a participação de representantes da saúde na reunião. Estão previstas as participações de gestores, prestadores de serviços, representantes de sindicatos e especialistas em saúde.”

Entenda

A Mesa Nacional de Negociação Permanente do SUS é descrita pelo ministério como um espaço propositivo e deliberativo, que gera consenso entre gestores e trabalhadores da saúde para encaminhamento ao Conselho Nacional de Saúde (CNS), instituição responsável por homologar decisões e transformá-las em resoluções.