Pan: Brasil é finalista nas duplas do tênis de mesa e vai a Paris 2024

O PONTO PARA PARIS ????????????



Estamos na final! Ah, e nos Jogos Olímpicos 2024 também ????



??: https://t.co/b3cm40HRRs

????: https://t.co/aYgDaY78fV pic.twitter.com/wdRNfXE1eY — Time Brasil (@timebrasil) October 30, 2023

Os mesa-tenistas Vitor Ishiy e Bruna Takahashi carimbaram a vaga olímpica para o Brasil nas duplas mistas em Paris 2024, ao avançarem à final dos Jogos Pan-Americanos de Santiago (Chile). Nesta segunda-feira (30), os brasileiros derrotaram na semi os canadenses Eugene Wang e Mo Zhang por por 4 a 2 (11/9, 11/5, 10/12, 11/4, 6/11 e 11/8. A decisão pela medalha de ouro inédita no Pan será hoje (30), às 19h40 (horário de Brasília), contra os cubanos Jorge Campos e Daniela Fonseca. O Pan-Americano tem t ransmissão ao vivo no site do Canal Olímpico do Brasil.

Somente no Pan de Santiago, a delegação brasileira já amealhou 35 vagas olímpicas, 17% a mais que as conquistadas na edição passada, em Lima (Peru), que classificava para Tóquio. As demais vagas em Paris asseguradas no torneio continental foram no boxe (nove), handebol feminino (14) – que faturou a medalha de ouro no domingo (29) -, hipismo (três), pentatlo moderno (uma), natação (duas), tênis (uma).

“Ficamos satisfeitos de termos ultrapassado esse número, faltando ainda muitas modalidades para encerrarem sua participação. Entendo que o primeiro passo foi dado, mas nossa ideia é continuar classificando. Só saberemos o número no final, mas estamos satisfeitos com o que estamos construindo", comemorou Rogério Sampaio, diretor-geral do Comitê Oímpico do Brasil e chefe da delegação em Santiago 2023, em depoimento ao site da entidade.

A delegação brasileira em Santiago é a maior da história do país em competições internacionais, com 621 atletas (342 homens e 279 mulheres). O país ocupa a vice-liderança no

, com um total de 120 (37 ouros, 44 pratas e 39 bronzes), atrás apenas dos Estados Unidos com 167 (71 ouros, 45 pratas e 51 bronzes). O México ocupa a terceira posição (35 ouros, 21 pratas e 32 bronzes).