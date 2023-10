Fundação Pró-Sangue faz apelo por doações antes do feriado

Às vésperas do feriado prolongado do Dia de Finados, celebrado na próxima quinta-feira (2), o governo de São Paulo divulgou informe em que busca mobilizar a população a doar sangue para garantir o abastecimento de bancos da Fundação Pró-Sangue. A preocupação das autoridades é com a possibilidade de aumento da demanda no período, devido ao movimento intenso nas estradas, o que pode gerar mais acidentes.

Atualmente, os estoques de sangue dos tipos O+ e O- estão em nível crítico na fundação, o que significa que a quantidade disponível é suficiente para atender pacientes em até dois dias, em média. Já os tipos A- e B- estão em alerta para possível desabastecimento.

Segundo a diretora de Relações Externas e Intercâmbios da entidade, Carla Luana, em feriados, os estoques tendem a cair de 30% a 40%. "Por isso, pedimos que as pessoas compareçam aos hemocentros antes dos feriados. Uma doação pode beneficiar pelo menos três pacientes. A bolsa de concentrado de hemácias tem validade de 42 dias e o plasma, de pelo menos um ano", explica.

Mensalmente, a fundação coleta e processa aproximadamente 10 mil bolsas de sangue, destinadas ao atendimento de mais de 80 instituições públicas de saúde da rede estadual. Algumas das unidades às quais distribui o sangue coletado são o Hospital das Clínicas, o Instituto do Coração, o Instituto do Câncer de São Paulo e o Hospital Dante Pazzanese.

Requisitos básicos para doação:

• Boas condições de saúde;

• Ter entre 16 e 69 anos, desde que a primeira doação tenha sido feita até 60 anos;

• Pesar no mínimo 50 quilos;

• Estar descansado;

• Estar alimentado (sem alimentação gordurosa nas quatro horas que antecedem o procedimento);

• Apresentar documento original com foto recente.

Principais impedimentos temporários:

• Resfriado (aguardar sete dias após desaparecimento dos sintomas);

• Gravidez;

• Amamentação;

• Ingestão de bebida alcoólica nas 12 horas que antecedem a doação;

• Situações nas quais há maior risco de adquirir doenças sexualmente transmissíveis;

• Exames endoscópicos, extração dentária e cirurgias com anestesia geral;

• Vacinas (consultar Pró-Sangue ou outro local de doação);

• Viagens (consultar Pró-Sangue ou outro local de doação).

Principais impedimentos definitivos:

• Evidência clínica ou laboratorial de doenças infecciosas transmissíveis pelo sangue, como hepatites B e C, HIV e doença de Chagas;

• Uso de drogas ilícitas injetáveis.

A lista completa com os requisitos pode ser acessada no site www.prosangue.sp.gov.br. O horário de atendimento dos postos e outras informações também estão disponíveis de forma online.