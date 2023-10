Prefeitura de SP reforça linhas de ônibus durante feriado de Finados

A frota de ônibus contará com reforço na capital paulista para dar conta do movimento durante o Dia dos Finados, na próxima quinta-feira (2). A SPTrans realizará uma operação especial para facilitar a chegada aos 33 cemitérios do município, colocando em circulação cerca de 6.640 ônibus.

Outra medida será destacar, nos para-brisas dos ônibus, a informação de quais são as linhas que passam em ruas próximas aos cemitérios. Mais detalhes podem ser conferidos no site da prefeitura.

Os 22 cemitérios de gestão municipal, que ficam sob responsabilidade da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Município de São Paulo (SP Regula), ficarão abertos das 7h às 18h. Na expectativa da prefeitura, cerca de 1,5 milhão de pessoas devem visitá-los ao longo de todo o fim de semana. Os cemitérios farão atos ecumênicos, em diferentes horários:

Cemitério Quarta Parada: 8h, 15h

Cemitério Santana: 10h, 12h, 15h.

Cemitério Tremembé: 8h, 10h, 12h, 14h, 16h

Cemitério Vila Mariana: 9h, 12h, 15h.

Cemitério Vila Formosa I e II: 8h, 10h, 12h, 14h, 16h

Cemitério da Consolação: 8h, 9h, 10h, 11h, 12h, 13h, 14h, 15h, 16h, 17h

Cemitério do Araçá: 10h, 15h

Cemitério Dom Bosco: 10h, 15h

Cemitério Santo Amaro: 8h, 10h, 12h, 14h

Cemitério São Paulo: 9h, 10h30, 15h, 16h30

Cemitério Vila Nova Cachoeirinha: 8h, 10h, 15h

Cemitério Campo Grande: 15h

Cemitério Lageado: 8h, 10h, 12h, 14h, 16h

Cemitério Lapa: 8h, 10h, 12h, 15h, 16:30h

Cemitério Saudade: 08h, 10h, 11h, 12h, 13h, 14h, 16h, 19h

Cemitério Parelheiros: 11h

Cemitério Itaquera: 8h, 10h30, 14h, 16h

Cemitério São Pedro: 8h, 10h, 12h, 15h

Cemitério São Luiz: 8h, 10h às 12h

Cemitério Penha: 8h, 10h, 12h, 14h, 16h

Cemitério Freguesia: 11h

Parques e bibliotecas

Durante o feriado de Finados, os parques municipais ficarão abertos, como opção de lazer para a população. Na quinta e sexta-feira (3), os equipamentos públicos terão horário diferenciado de funcionamento. As bibliotecas públicas permanecerão fechadas no Dia de Finados, incluindo a Biblioteca Louis Braille, que também não abrirá no próximo domingo (5).

Saúde

Quanto à rede de atendimento de saúde, tanto na próxima quinta-feira como na sexta-feira, as assistências médicas ambulatoriais (AMAs) e AMAs/unidades básicas de Saúde (UBSs) integradas irão funcionar normalmente. Os usuários da rede também terão disponível o serviço de vacinação contra a covid-19, influenza e multivacinação para crianças e adolescentes.