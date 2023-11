Duas metralhadoras roubadas do Exército são recuperadas no Rio 

O Exército e a Polícia Civil do Rio recuperaram, na madrugada desta quarta-feira (1º), mais duas armas que haviam sido furtadas do Arsenal de Guerra de São Paulo, em 10 de outubro. Segundo o Comando Militar do Sudeste (CMSE), as duas metralhadoras .50 foram encontradas no Rio de Janeiro.

Na ação de hoje, também foi apreendido um fuzil 7,62, cuja origem ainda está sendo investigada. Com isso, já foram recuperadas 19 das 21 metralhadoras que foram furtadas do Arsenal de Guerra.

Em nota, o CMSE afirmou que “o Exército considera o episódio inaceitável e seguirá realizando todos os esforços necessários para a recuperação de todo o armamento no mais curto prazo e a responsabilização de todos os autores”.

O Exército e a Polícia Militar seguem, nesta manhã, cumprindo mandados de buscas e apreensão em Guarulhos, na Grande São Paulo. Após a recuperação das duas armas no Rio de Janeiro, mais duas metralhadoras continuam desaparecidas.

A operação, que teve início nessa terça-feira (31), foi autorizada pela Justiça Militar da União no curso do Inquérito Policial Militar que investiga o roubo.