Calderano e Nicole Pircio serão porta-bandeiras no encerramento do Pan

OURO NO ????! ????



O tênis de mesa conquista o ouro por equipes masculino e fecha campanha incrível da modalidade em Santiago! Foram sete medalhas no Pan!



MANDARAM BRASA DEMAIS! ????????



Assista aos Jogos Pan-Americanos AO VIVO:

??: https://t.co/b3cm40HRRs

????: https://t.co/aYgDaY78fV pic.twitter.com/m9l9U38nn0 — Time Brasil (@timebrasil) November 5, 2023

O mesa-tenista carioca Hugo Caderno e a ginasta paulista Nicole Pircio serão os porta-bandeiras do Brasil na cerimônia de encerramento dos Jogos Pan-Americanos de Santiago (Chile), neste domingo (5), às 20h (horário de Brasília), no Estádio Bicentenário de La Florida. Os atletas representarão a delegação brasileira que fez a melhor campanha da história na competição. Encerrou na vice-liderança do quadro de medalhas , com 205 (66 ouros, 73 pratas e 66 bronzes), atrás apenas dos Estados Unidos (286). Até esta edição, o melhor desempenho brasileiro havia sido há quatro anos, no Pan de Lima (Peru): foram 169 medalhas (54 ouros, 45 pratas e 70 bronzes). O encerramento do Pan terá transmissão ao vivo no Canal Olímpico do Brasil.

Neste domingo (5), Calderano, número 4 do mundo, conquistou o segundo ouro dele em Santiago: foi campeão por equipes masculinas ao lado de Vitor Ishiy e Eric Jouti. O trio derrotou o Canadá, ao levar a melhor em três partidas de um total de quatro. Além das medalhas douradas, Calderano foi prata nas duplas masculinas ao lado de Ishiy. Também neste domingo (5), a equipe feminina faturou o bronze, e o tênis brasileiro encerrou o Pan com sete medalhas.

Nascida em Campinas (SP), Nicole Pircio também encerra sua participação no Pan de Santiago em grande estilo: somou três ouros na disputa do conjunto geral - nos cinco arcos e no misto (três fitas e duas bolas).