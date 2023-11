Ramon Menezes inclui John Kennedy na lista da seleção pré-olímpica

Uma publicação compartilhada por Fluminense F.C. (@fluminensefc)

Entre os selecionados também estão oito atletas da seleção campeã nos Jogos Pan-Americanos de Santiago (Chile), feito que não ocorria há 36 anos. Conquistaram o ouro pan-americano os goleiros Mycael (Athletico-PR) e Andrew (Gil Vicente/Portugal); o lateral Patryck (São Paulo); os zagueiros Arthur Chaves (Acadêmico de Viseu/Portugal) e Michel (Palmeiras); o meio-campista Igor Jesus (Flamengo); e os atacantes Guilherme Biro (Corinthians) e Matheus Nascimento (Botafogo).

A preparação tem início na próxima segunda (13) e vai até 21 de novembro no Centro de Treinamento (CT) Joaquim Grava (Corinthians). Bicampeão nos Jogos de Tóquio, o Brasil precisa chegar à final do Pré-Olímpico para garantir presença em Paris 2024.

Ao todo 10 seleções lutarão pelas duas vagas no Pré-Olímpico na Venezuela, entre os dias 20 de janeiro e 11 de fevereiro de 2024. A competição ocorrerá na capital Caracas e também nas cidades de Valencia e Barquisimeto. O Brasil está o no Grupo A, junto com Venezuela, Colômbia, Bolívia e Equador). Na outra chave estão (Argentina, Chile, Paraguai, Peru e Uruguai).

Convocados

Andrew - Gil Vicente (POR)

Marcelo Pitaluga - Liverpool (ING)

Mycael - Athletico

Khellven - CSKA (RUS)

Vinicius Tobias - Real Madrid (ESP)

Patryck - São Paulo

Vanderlan - Palmeiras

Arthur Chaves - Acadêmico de Viseu (POR)

Robert Renan - Zenit (RUS)

Lucas Beraldo - São Paulo

Michel - Palmeiras

Aleksander - Fluminense

Igor Jesus - Flamengo

Andrey - Nottingham Forest (ING)

Pablo Maia - São Paulo

Luis Guilherme - Palmeiras

Victor Hugo - Flamengo

Guilherme Biro - Corinthians

John Kennedy - Fluminense

Gabriel Pec - Vasco

Marcos Leonardo - Santos

Sávio - Girona

Matheus Nascimento - Botafogo