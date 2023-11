A onda de calor que atinge o estado do Rio de Janeiro obrigou a Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae) a adiar a manutenção do Sistema Guandu. Em algumas localidades da capital, a sensação térmica nesta segunda-feira (13) passou de 50 graus Celsius. O serviço de manutenção, que começaria na madrugada de quinta-feira (16), agora vai ser realizado na semana que vem: entre as 4h de quinta-feira (23) e as 4h de sexta-feira (24).

A empresa informou que a manutenção é parte de preparação para o verão, mas, com as altas temperaturas previstas para os próximos dias, decidiu priorizar a produção contínua de água para a população. Composto pela Estação de Tratamento de Água (ETA) do Guandu e dois subsistemas de água tratada – Marapicu e Lameirão –, o Sistema Guandu abastece mais de 10 milhões de pessoas no município do Rio de Janeiro e na Baixada Fluminense.