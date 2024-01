SP: sexta-feira é de sol entre nuvens e possibilidade de chuva

A sexta-feira (19) deve ter sol entre nuvens durante todo o dia, com as temperaturas podendo alcançar os 29°C e índices de umidade atingindo os 45%, na cidade de São Paulo Com a instabilidade ganhando força, há possibilidade de pancadas e chuvas fortes com raios e rajadas de vento.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), há potencial para formação de alagamentos, queda de árvores e deslizamentos de terra. Os dados do CGE mostram que janeiro acumulou até o momento 156,4mm, o que equivale a 61% dos 256,5mm esperados para o mês. A Defesa Civil Municipal mantém toda a cidade em estado de atenção para altas temperaturas.

De acordo com os meteorologistas do CGE, o sábado (20) segue com sol entre nuvens e tempo abafado. As temperaturas devem variar entre mínimas de 21°C e máximas que podem superar os 27°C. A propagação de áreas de instabilidade, associadas com a aproximação de uma frente fria, provoca chuvas generalizadas com raios e rajadas de vento, principalmente entre a tarde e o decorrer da noite.

No domingo (21) a propagação da frente fria pelo litoral paulista mantém o tempo instável, provocando chuvas alternadas com períodos de melhoria no decorrer do dia. Os ventos passam a soprar de sul e sudeste, causando declínio das temperaturas e amenizando o calor dos últimos dias. Os termômetros devem variar entre mínimas de 20°C e máximas que não devem superar os 24°C.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), no final de semana chuvas volumosas devem atingir a Região Sudeste, abrangendo todo o Rio de Janeiro, leste de São Paulo, centro-sul de Minas Gerais e Zona da Mata mineira. Tanto no sábado quanto no domingo há alerta para uma frente fria sobre o Oceano Atlântico, resultado da intensificação de uma área de baixa pressão originária do aumento da convergência de umidade na camada média e baixa da atmosfera sobre o leste do Sudeste. Isso potencializa a instabilidade na região.

“No sábado, a área mais afetada pelos maiores acumulados diários de chuva deve ser a faixa leste de São Paulo (incluindo a capital e região metropolitana) e áreas do litoral. A chuva pode variar entre 80 milímetros (mm) e 100 mm de forma localizada. Já no domingo, as chuvas mais volumosas vão ocorrer entre o litoral norte paulista, capital e região metropolitana, serra do Rio de Janeiro e na Zona da Mata de Minas Gerais, onde pode chover entre 70mm e 90mm em alguns pontos”, prevê o InMet.

A partir de segunda-feira (22), as chuvas intensas devem se intensificar entre o Espírito Santo, sul da Bahia, centro-norte de Minas Gerais, Goiás e Distrito Federal.