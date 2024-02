Saúde abre edital para contratação emergencial de fumacê no DF

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal publicou esta semana edital para a contratação de empresa especializada na aplicação de inseticida para o combate ao mosquito causador da dengue - Aedes aegypti. O sistema é conhecido popularmente como fumacê. O edital foi publicado em edição extra do Diário Oficial do Distrito Federal.

O contrato - em formato emergencial - prevê o serviço de pulverização de adulticidas para aplicação de ultrabaixo volume (UBV) acoplado em veículo pick-up. “A empresa deverá fornecer todo o equipamento e também motorista e operador habilitados ao manuseio. Os demais custos operacionais também são de responsabilidade da empresa contratada”, informou a secretaria.



O valor anual total da contratação é de R$ 10,2 milhões. O período de cadastro das propostas vai até esta sexta-feira (2). Já a disputa de lances será realizada no próximo sábado (3), das 8h às 14h, no site.

Situação de emergência

O Governo do Distrito Federal (GDF) declarou situação de emergência no âmbito da saúde pública na semana passada em meio a uma explosão de casos de dengue. O decreto cita não apenas a expansão da dengue, mas risco de epidemia pelas demais doenças transmitidas pelo Aedes, como zika e Chikungunya.

O texto autoriza o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, a tomar medidas administrativas para conter a doença, incluindo a aquisição de insumos e materiais e a contratação de serviços necessários ao atendimento da situação emergencial. O decreto vai perdurar enquanto a situação sanitária causada por arboviroses no Distrito Federal não for estabilizada.