Cartilha facilita acesso a políticas de ações afirmativas para alunos

O Grupo de Estudos Multidisciplinares da Ação Afirmativa (Gemaa) lançou, gratuitamente, a cartilha Universidade para Todos: Ações Afirmativas e Inclusão nas Universidades Brasileiras. A meta é tornar informações sobre acesso às políticas de ações afirmativas mais fáceis e reunidas em um só documento de comunicação também fácil, disse nesta quinta-feira (1º) à Agência Brasil o coordenador do grupo, João Feres. A cartilha pode ser acessada neste endereço

Em palestras em colégios de ensino médio no Rio de Janeiro e outras cidades do país, Feres tem se surpreendido em ver como os alunos, que são os potenciais beneficiários das ações afirmativas, estão mal informados sobre o assunto.

“Os alunos de colégio público são, naturalmente, candidatos, mas não sabem, não têm realmente informações sobre como funciona, como se inscrever, quais são as categorias de beneficiados”, explicou.

Na avaliação do coordenador, essa é uma oportunidade ímpar de vida que é a pessoa entrar em uma universidade pública, que geralmente é uma educação de qualidade. “A pessoa tem uma oportunidade ímpar de mobilidade social. Com um diploma de universidade pública você se sente mais qualificado para arrumar um emprego melhor”, justificou.

O coordenador afirmou, ainda, que o grupo de estudos está em busca de realizar convênios com organizações que se interessem em disseminar a cartilha. Quanto mais ela for divulgada, maior número de estudantes a obra vai abranger.

Ação afirmativa

O guia orienta sobre quais são as políticas de ação afirmativa disponíveis e como os alunos podem se beneficiar dos programas governamentais. Há informações sobre as principais políticas, como os tipos de cotas existentes, como são distribuídas vagas, o Programa Universidade Para Todos (Prouni), o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), o Programa de Bolsa Permanência e a importância do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) como critério para acesso a diversas oportunidades.

A cartilha esclarece ainda como funciona o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que reúne as vagas ofertadas por instituições públicas de ensino superior de todo o Brasil.

“A gente tentou fazer o mais completo possível”, disse João Feres, que há 20 anos pesquisa o tema das ações afirmativas. A cartilha aborda também os avanços significativos em relação à inclusão de pessoas trans e com deficiência no ensino superior ao longo do tempo.

O Grupo de Estudos Multidisciplinar da Ação Afirmativa é um núcleo de pesquisa baseado no Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ele foi criado em 2008 tendo como meta produzir estudos sobre ação afirmativa a partir de uma variedade de abordagens metodológicas.

O grupo ampliou sua área de atuação e, atualmente, desenvolve investigações sobre a representação de raça e gênero na educação, na mídia, na política e em diversas outras esferas da vida social.