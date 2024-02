Carnaval de rua em Brasília tem críticas políticas nesta terça-feira

Pacotão um dos blocos mais antigos de Brasília, desfila com debates políticos e protestos nesta terça-feira (13). A agremiação que surgiu em plena Ditadura Militar, em 1978, promete muita folia e irreverência ao som da marchinha ET Ladrão de Jóias, dos compositores Edmar Gomes, Alex Paz e Rigo Nunes.

Na folia pelas ruas do Distrito Federal têm ainda blocos pra criançada, como o Tesourinha e o Ventoinha de Canudo e o inclusivo Portadores da Alegria, que tem na sua composição interpretes de Libras e apresentação dos integrantes com audiodescrição.

Fora do Plano Piloto tem opção em várias cidades satélites como o bloco Vem Kem Quer, que vai animar o centro da Estrutural, o CarnaSarau, na Ceilândia e o bloco Filhos da Ema, no Recanto das Emas.

Confira a programação completa desta terça-feira:

Bloco Têrêtêtê - 11h às 19h - W3 507 Sul – Colabora Mix – Asa Sul

Ventoinha de Canudo - 16h00 às 22h00 - CLN 205/ 206 – Asa Norte

Pega Ninguém - 15h00 às 19:00 - Circuito Carnavalesco - Setor Carnavalesco Sul – Asa Sul

Bloco Tesourinha - 15h00 às 22h00 - Praça Central da SQN 410 – Asa Norte

Pacotão - 14h00 às 20h30 – 302 Sul a 504 Norte, pela contramão da W3 – Asas Sul e Norte

Portadores da Alegria - 13h30 às 20h30 - Parque da Cidade no Estacionamento 12 – Asa Sul

Carnafamília - 16h às 00h - Parque de Exposições de São Sebastião – São Sebastião

CarnaSarau – 16h00 às 23h59 - Praça da Bíblia, QNP 19 - P. Norte – Ceilândia

Vem Kem Quer - 14h00 às 23h00 - Avenida Central (Ao lado da UBS 01) - Estrutural

Filhos da Ema - 14h00 às 22h00 - Praça central da quadra 407 - Recanto das Emas

Groove do Bem - 16h00 às 23h00 - Taguaparque no estacionamento do Centro Cultural – Taguatinga

O Circuito Brasília em Folia se despede do carnaval na Terça-Feira Gorda com uma programação que, desde a manhã, anima os corredores de carnaval entre o Setor Carnavalesco Sul, na quadra 5 do Setor Comercial, a Plataforma Monumental, no gramado da Biblioteca Nacional, e a Plataforma da Diversidade, no Eixo Cultural Ibero Americano.

Plataforma da Diversidade

13h – Martinha do Coco

15h – 7 na Roda

16h – Aruc

18h – Samba da Malandra

Setor Carnavalesco Sul

10h – Bloco As Leis de Gaga Kids

12h – Bloco Ska Niemeyer

14h – Bloco Pega Ninguém

16h às 19h – Bloco Leis de Gaga

Trio Elétrico (Via S2)

13h – Bloco Pequila, o bloco Latino do Cerrado

16h às 19h – Bloco Pega Ninguém

Trio Elétrico (Eixo Monumental)

13h às 16h – Praga de Baiano

17h às 19h – Bloco Bora coisar

Fanfarra (Via S2)

18h – Maracatu Boi Brilhante