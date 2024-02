Inmet prevê chuvas com ventos intensos em 7 estados e no DF

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou novo alerta de previsão de chuva, entre 20 e 30 milímetros/hora (mm/h) ou até 50 mm/dia, e ventos intensos, entre 40 e 60 km/h, para várias regiões do país, incluindo as regiões metropolitanas de Curitiba e São Paulo e Distrito Federal.

O alerta de perigo potencial foi divulgado na manhã de hoje (22), e vale até as 10h desta sexta-feira (23).

Veja as demais regiões incluídas no alerta do Inmet:

Centro goiano, leste goiano, norte pioneiro paranaense, centro-sul do mato-grossense, sul goiano, Presidente Prudente (SP), São José do Rio Preto (SP), nordeste mato-grossense, leste de Mato Grosso do Sul, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Campinas (SP), Bauru (SP), Piracicaba (SP), Itapetininga, centro norte de Mato Grosso do Sul, sul/sudoeste de Minas Gerais, Ribeirão Preto (SP), Araçatuba (SP), sudeste mato-grossense, macro metropolitana Paulista, Marília (SP), norte central Paranaense, Araraquara (SP), pantanais sul mato-grossense, noroeste Goiano, sudoeste mato-grossense, oeste de Minas, Assis, litoral sul Paulista, sudoeste de Mato Grosso do Sul, noroeste de Minas, leste rondoniense, Vale do Paraíba Paulista, norte mato-grossense, central mineira, centro oriental paranaense, norte goiano e sul fluminense.