Goiás começa a vacinar adolescentes de 12 a 14 anos contra dengue

A partir desta sexta-feira (1º), adolescentes de 12, 13 e 14 anos também podem se vacinar contra a dengue em municípios goianos selecionados para a imunização. Até então, apenas crianças de 10 e 11 anos estavam recebendo a dose contra a dengue em Goiás.

Em nota, o governo do estado informou ter distribuído 158.505 doses da vacina para 134 municípios. Até o momento, entretanto, apenas 20.753 crianças foram imunizadas – o equivalente a 13% da população-alvo.

Dados da Secretaria de Saúde de Goiás apontam que o estado vive o pior cenário epidemiológico de dengue desde os primeiros casos da doença, na década de 1980. Apenas nas nove primeiras semanas deste ano, foram notificados 75.683 casos e 31 mortes.

Os óbitos vitimaram moradores de Anápolis, Luziânia, Valparaíso de Goiás, Uruaçu, Águas Lindas de Goiás, Iporá, Cristalina, Goiânia, Cidade Ocidental, Novo Gama, Alto Horizonte, Aurilândia, Caldas Novas e Senador Canedo.

Mortes

“A gravidade da epidemia de dengue também se manifesta na rapidez com que estão acontecendo as mortes pela doença”, destacou a secretaria. Dados reunidos pelo Gabinete Central de Combate à Dengue apontam que os óbitos estão ocorrendo no intervalo de apenas seis dias a partir da manifestação dos primeiros sintomas da doença.