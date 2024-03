Chuva coloca cidade de São Paulo em estado de atenção

A forte chuva que atingiu a capital paulista no início da noite desta terça-feira (5) causou o alagamento de ruas, queda de árvores e fez com que a Defesa Civil colocasse todo o município em estado de atenção. Parte da estação Luz do Metrô foi inundada, afetando os passageiros que precisaram transitar no piso coberto por água.

Na região do Terminal Bandeira e da praça da República, no centro da cidade, os bombeiros chegaram a utilizar um bote para se locomover nas ruas inundadas. Quatro pessoas foram retiradas de veículos que ficaram presos na água na rua Formosa.

A Defesa Civil informou que a chuva causou pontos de alagamentos também nos bairros de Casa Verde, Jaçanã e Vila Maria, Vila Guilherme, Vila Formosa, Mooca, e na região central, onde, em duas horas, foram registrados mais de 84 milímetros de chuva.

De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a lentidão na cidade afetava 438 quilômetros de ruas e avenidas às 20h30. A Zona Oeste era a região mais prejudicada, com 140 km de ruas congestionadas.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da prefeitura, a chegada de uma frente fria ao litoral de São Paulo vai continuar a fortalecer as instabilidades sobre a capital paulista, pelo menos até esta quarta-feira (6).