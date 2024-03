Pelo segundo dia seguido Rio bate recorde de sensação térmica

O município do Rio bateu novo recorde de sensação térmica. O Sistema Alerta Rio registrou 62,3ºC na estação de Guaratiba, na zona oeste da cidade, às 9h55. De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), da prefeitura da capital, até o momento, esta é a maior sensação térmica registrada desde o início das medições pelo órgão em 2014. Foi o segundo dia consecutivo de recorde na sensação térmica.

O COR informou ainda que a sensação térmica “é um índice de calor calculado a partir dos dados de temperatura e umidade relativa do ar. Quanto maior for a temperatura e a umidade relativa do ar, maior será a sensação térmica na região”.

Características geográficas da região de Guaratiba favorecem a ocorrência de temperaturas e umidades relativas do ar elevadas, especialmente pela manhã. “A região é úmida por causa da proximidade com o oceano e costuma receber influência de ventos quentes de quadrante norte no período da manhã”, explicou o COR.

A temperatura continuará não dando a para cariocas e visitantes. Amanhã (18), a previsão é de mais um dia de calor na capital fluminense, com temperaturas máximas em torno de 39°C e sensações térmicas acima dos 50°C. Não há expectativa de chuva e o céu estará claro a parcialmente nublado.

Proteção

Entre as recomendações da Secretaria Municipal de Saúde para que todos se protejam do calor intenso estão a de que se mantenham bastante hidratados, evitem atividades ao ar livre entre as 10h e as 16h, utilizem protetor solar e usem roupas leves.



Veja as maiores sensações térmicas da série histórica do Sistema Alerta Rio (2014 a 2024)



1) 62,3°C às 09h55 de 17/03/2024 (Guaratiba)

2) 60,1°C às 10h20 de 16/03/2024 (Guaratiba)

3) 59,7°C às 08h05 de 18/11/2023 (Guaratiba)

4) 59,5C° às 11h45 de 17/01/2024 (Guaratiba)

5) 59,3°C às 10h20 de 17/11/2023 (Guaratiba)