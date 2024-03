Vacinação contra a gripe começa nesta terça-feira no DF

O Distrito Federal inicia nesta terça-feira (19) a vacinação contra gripe. De acordo com a Secretaria de Saúde, 125 pontos vão ofertar a dose – incluindo a Rodoviária do Plano Piloto. A lista completa com endereços e horários de funcionamento pode ser acessada aqui

A unidade federativa é a primeira a iniciar a imunização contra a gripe este ano. A campanha nacional está prevista para começar no próximo dia 25. O Distrito Federal recebeu, ao todo, 100,5 mil doses, do lote inicial enviado pelo Ministério da Saúde.

Em nota, a Secretaria de Saúde destacou que a antecipação tem como objetivo imunizar o maior número de pessoas, “tendo em vista que estamos vivenciando um período de maior circulação dos vírus”.

Quem pode se vacinar

Conforme orientações do ministério, a vacinação contra a gripe no Distrito Federal será focada nos seguintes grupos prioritários:

- idosos a partir de 60 anos

- crianças de 6 meses a 5 anos (as que vão receber o imunizante pela primeira vez devem tomar duas doses, com intervalo de 30 dias entre elas)

- gestantes e puérperas

- adolescentes cumprindo medidas socioeducativas

- população privada de liberdade

- pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições específicas de saúde (é preciso apresentar documentos que comprovem a condição clínica)

- professores

- profissionais de saúde

- profissionais das forças de segurança e salvamento

- militares das três Forças Armadas

- caminhoneiros

- trabalhadores portuários

- trabalhadores de transporte coletivo rodoviário

- funcionários do sistema prisional.

Ao comparecer a um dos pontos de imunização, é necessário apresentar documento de identificação e a caderneta de vacinação. A Secretaria de Saúde reforçou que mesmo quem já recebeu doses contra a gripe em períodos anteriores deve se vacinar este ano.

Entenda

Tradicionalmente realizada entre os meses de abril e maio, a campanha nacional de vacinação contra a gripe foi antecipada pelo ministério este ano em razão do aumento da circulação de vírus respiratórios no país.

A pasta informou ter negociado a entrega antecipada das doses, que estão previstas para serem distribuídas aos estados das regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Municípios do Norte já realizaram a imunização entre novembro e dezembro do ano passado, atendendo às particularidades climáticas da região.

De acordo com o ministério, a vacina previne contra os vírus que geralmente começam a circular no país nos meses de maio, junho e julho. A dose utilizada é a trivalente e, portanto, conta com três tipos de cepas combinadas, protegendo contra os principais vírus em circulação no Brasil.

A estimativa do governo federal é que 75 milhões de pessoas sejam imunizadas em todo o país. A pasta lembrou que a vacina contra a gripe pode ser administrada junto a outros imunizantes previstos no Calendário Nacional de Vacinação.