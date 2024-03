Dengue: boletim aponta tendência de queda dos indicadores no Rio

O estado do Rio de Janeiro apresenta tendência de queda de casos prováveis da dengue, aponta a Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ). O número de atendimentos a pacientes nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) da rede estadual caiu de 11.904 para 9.966, o que representa queda de 16%. Até esta sexta-feira (22), foram registrados 157.294 casos de dengue em todo o estado do Rio e 62 óbitos.

A região do Médio Paraíba, primeira a apresentar piora da situação epidemiológica, teve redução do número de casos pela segunda edição consecutiva do boletim Panorama da Dengue. As regiões Centro-Sul e Metropolitana l (capital e Baixada Fluminense) também apresentaram diminuição nos registros da doença. A avaliação leva em consideração os dados registrados entre 18 de fevereiro e 9 de março, que correspondem às semanas epidemiológicas (SE) 8 e 10.

O boletim elaborado pelo Centro de Inteligência em Saúde (CIS) da SES-RJ aponta ainda que não foi identificado aumento consistente da taxa de ocupação de leitos no período considerado.

“Ainda que os indicadores apresentem tendência de queda, é importante que a população fica atenta aos cuidados e também a sinais e sintomas que possam surgir. A dengue é uma doença febril, aguda e muito dinâmica. Por isso, a necessidade de acompanhamento médico para evitar agravamento dos quadros e, principalmente, óbitos", recomenda a secretária de Estado de Saúde, Claudia Mello.