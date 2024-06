Hoje é Dia: Meio ambiente e oceanos marcam as celebrações da semana

Morte do músico austríaco Johann Strauss II (125 anos)

Morte do escritor tcheko Franz Kafka (100 anos)

Morte do líder religioso e político iraniano Ruhollah Musavi Khomeini, o Aiatolá Khomeini (35 anos)

Yitzhak Rabin é eleito o primeiro Ministro de Israel (50 anos)

Nascimento do médico, cientista e político acreano Adib Jatene (95 anos) - conhecido e respeitado nacional e internacionalmente, foi o criador de dezenas de inovações no meio médico e inventor de uma cirurgia no coração que leva seu nome

Nascimento do ator mineiro Ângelo Antônio (60 anos)

Morte do arquiteto paisagista paulista Roberto Burle Marx (30 anos)

Massacre de manifestantes na China (35 anos)

Dia Internacional das Crianças Vítimas Inocentes de Agressão - comemoração instituída pela ONU na sua Resolução E-08/07 de 19 de agosto de 1982, que conta com o apoio da UNICEF