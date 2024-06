Evento de ópera celebra cultura italiana no Theatro Municipal de SP

O Theatro Municipal de São Paulo receberá, no próximo domingo (16), o evento Gala Rossini, que celebra a herança cultural italiana e homenageia a cidade de Pesaro, onde nasceu o compositor italiano Gioachino Rossini. Ele ganhou fama por suas óperas, sendo O Barbeiro de Sevilha uma das mais conhecidas.

Serão executadas aberturas e árias de óperas famosas do compositor, como Guilherme Tell e Trancredi, além de O Barbeiro de Sevilha. Os ingressos são gratuitos e estão disponíveis para distribuição no site do teatro.

Em 2024, Pesaro foi escolhida como a Capital Italiana da Cultura pelo governo da Itália como forma de promover o turismo e a agenda cultural local. A ópera, em palco paulistano, destaca a importância da cidade na história da música clássica e sua contribuição ao patrimônio cultural italiano, além de sua associação com Rossini.

Promovido pelo Consulado-Geral da Itália em São Paulo e pelo Instituto Italiano de Cultura de São Paulo, o evento tem o objetivo de promover a música e a cultura italiana na capital paulista. Os organizadores ressaltam que a cidade é a que abriga mais cidadãos italianos fora da Itália.

“É uma honra para nós poder realizar um evento como a Gala Rossini, no palco do Theatro Municipal, neste ano em que celebramos o 150º aniversário da imigração italiana no Brasil. Aproveitamos a ocasião para homenagear Pesaro, cidade de Rossini, e para aproximar a música lírica italiana, com artistas que trouxemos da Itália, ao público de São Paulo, em um evento gratuito e aberto a todos”, celebrou o cônsul-geral da Itália em São Paulo, Domenico Fornara.

O espetáculo contará com performances dos cantores líricos italianos Martina Russomano, Chiara Tirotta, Giuseppe Toia, Pietro Adaini, todos formados na Academia Rossiniana de Pesaro, com acompanhamento ao piano de Daniel Gonçalves. A direção artística é de Ernesto Palacio.

O evento será no domingo, às 18h, com duração aproximada de 90 minutos e classificação livre para todos os públicos. Além dos ingressos disponíveis no site do Theatro Municipal, haverá distribuição presencial de cota reduzida de ingressos, no dia do evento, duas horas antes do início do espetáculo, na bilheteria.