Distrito Federal tem quase 50 pontos de vacinação neste sábado

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal disponibiliza neste sábado (22) imunização para diversos grupos e faixas etárias em 48 pontos de vacinação. A pasta destaca ações em eventos como o GDF Mais Perto do Cidadão, em Sobradinho II, e em locais de grande circulação, como a administração de São Sebastião e o Shopping Popular de Ceilândia.

Para moradores de Sobradinho II, a ação oferece vacinação contra a covid-19 e contra a influenza, além de outras doenças. Na administração de São Sebastião, serão ofertadas doses contra a influenza para bebês acima de 6 meses, crianças, adolescentes, adultos e idosos, assim como outras doses previstas no calendário.

Entre os pontos de vacinação em locais de grande circulação estão o Atacadão Dia-a-Dia da BR-070, o Shopping Popular de Ceilândia e o Fort Atacadista, no Sol Nascente. Em todos locais, a imunização estará disponível até as 17h. A lista completa, com endereços e horários dos pontos de vacinação, está disponível no site da secretaria.

Documentos necessários

A orientação da pasta é que as pessoas compareçam aos pontos de imunização com o documento de identidade, o CPF e, se possível, a caderneta de vacinação. Os profissionais de saúde vão analisar o histórico do paciente e atualizar os esquemas vacinais necessários. “Duas doses poderão ser aplicadas na mesma ocasião, caso necessário”, destacou a secretaria.