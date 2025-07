Caso Marielle: Moraes mantém prisão de Brazão e Barbosa

Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ), é irmão do

O crime teria sido motivado pelas disputas fundiárias na Zona Oeste da capital fluminense.





Domingos e Rivaldo estão presos desde 23 de março do ano passado. A medida foi tomada ante a periculosidade social e a gravidade das condutas atribuídas aos réus, escreveu Moraes.

Ao manter as prisões dos dois, o

Moraes seguiu parecer da PGR, segundo o qual a prisão preventiva dos réus é indispensável para a garantia da ordem pública e para a garantia de aplicação da lei penal.

Seis anos após os homicídios, os três investigados permanecem impunes, pois praticaram positivamente atos de obstrução às investigações. Caso permaneçam em liberdade, continuarão a obstruir os trabalhos de Polícia Judiciária, valendo-se do poderio econômico de que dispõem e dos contatos com as redes ilícitas existentes no Município do Rio de Janeiro, diz o parecer da PGR.

Cassado pela mesa diretora da Câmara, o ex-deputado Chiquinho Brazão encontra-se em prisão domiciliar, concedida por Moraes devido ao estado de saúde do réu, que é portador de cardiopatia grave.

A ação penal 2434, que trata do assassinato de Marielle e Anderson, está na fase de instrução processual, em que acusação e defesas podem requerer diligências e depoimentos de testemunhas, entre outras providências que considerarem necessárias para esclarecer o caso.

Não há previsão para o julgamento de mérito do caso, em que o Supremo deverá decidir se condena ou absolve os acusados.