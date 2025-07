Justiça do Rio de Janeiro autoriza prisão preventiva do rapper Oruam

Oruam

Os crimes teriam sido cometidos na noite de segunda-feira (21), na porta da casa de Oruam, no Joá, bairro nobre da zona oeste do Rio de Janeiro.

, chefe da quadrilha Comando Vermelho (CV) no Conjunto de Favelas da Penha, zona norte do Rio.

Oruam é filho de Márcio dos Santos Nepomuceno, o Marcinho VP, um dos líderes históricos do CV, que está preso.

A diligência de busca e apreensão do adolescente foi expedida pela Vara da Infância e Juventude do TJRJ.





Hostilidade e pedras

A polícia diz que um dos homens que participaram da confusão correu para dentro da casa de Oruam, o que obrigou a equipe a entrar para capturá-lo.

Oruam e os amigos fugiram do local, segundo a polícia.

Ele também indicou que seguiu para o Complexo da Penha e desafiou autoridades. Quero ver vocês virem aqui, me pegar dentro do Complexo, disse.

A prisão preventiva é decretada quando uma pessoa ainda não é considerada culpada e não tem tempo determinado, devendo ser reavaliada a cada 90 dias pela Justiça.

Analisando os autos, verifico que, no presente momento, mais adequado se faz a decretação da prisão preventiva (e não da prisão temporária), conforme sugerido pelo Ministério Público, conforme passo a expor, registra a decisão.

Ainda segundo o documento, a prisão preventiva encontra respaldo do Código de Processo Penal e se faz pertinente para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. O processo é o 0073732-35.2025.8.19.0001.





Prisão em fevereiro

No fim de fevereiro deste ano, o rapper chegou a ser preso pela Polícia Civil no mesmo endereço da confusão desta segunda-feira. Na ocasião, os agentes foram cumprir mandados de prisão e de apreensão contra um envolvido com disparo de arma de fogo em um condomínio em Igaratá, no estado de São Paulo, em dezembro de 2024.

Os policiais, também da DRE, encontraram na casa de Oruam um homem que possuía um mandado de prisão pendente pelo crime de organização criminosa. O rapper foi preso em flagrante sob suspeita de crime de favorecimento, mas acabou sendo solto no mesmo dia.

Depois de ser libertado, Oruam disse que não sabia que havia um mandado de prisão contra o homem preso na casa dele.