sobre vacinação de indígenas e um material especial do Caminhos da Reportagem, daTV Brasil
, sobre as memórias da pandemia, foram escolhidos como finalistas da primeira edição do prêmio de jornalismo promovido pelo Conselho Federal de Enfermagem (Cofen).O resultado final será divulgado no dia 9 de dezembro, na sede da entidade.
A reportagem Profissionais de saúde vencem desafios para vacinação em área indígena, daAgência Brasil
, de autoria da repórter Tâmara Freire Cardoso, com edição de Maria Claudia, ficou entre as três finalistas na categoria jornalismo impresso e digital.
A investigação jornalística destaca ainda as peculiaridades culturais do serviço prestado aos indígenas. O atendimento é descentralizado, respeitando crenças e práticas tradicionais de cada etnia.
Pandemia
Na categoria Televisão, o material do Caminhos da Reportagem, programa jornalístico daTV Brasil
, produzido após cinco anos da pandemia de covid, está entre os três finalistas. A jornalista Ana Graziela Aguiar foi a responsável pelo especial, que teve envolvimento de uma equipe de mais de 20 profissionais da empresa.
Assista aqui à reportagem
A atração jornalística ainda aborda a resistência à vacinação impulsionada pelas fake news.
Combate à desinformaçãoAo todo, o prêmio recebeu 158 trabalhos, sendo 140 no eixo de Jornalismo Profissional e 18 no de Comunicação Institucional.
O Cofen destaca que a iniciativa foi desenvolvida com o objetivo de valorizar o jornalismo que contribui para ampliar a visibilidade e o reconhecimento social da enfermagem, combater desinformação e valorizar as atividades dos profissionais da saúde.
Confira a lista completa dos 21 finalistas