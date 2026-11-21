Uma reportagem da

sobre vacinação de indígenas e um material especial do Caminhos da Reportagem, da

, sobre as memórias da pandemia, foram escolhidos como finalistas da primeira edição do prêmio de jornalismo promovido pelo Conselho Federal de Enfermagem (Cofen).

A reportagem Profissionais de saúde vencem desafios para vacinação em área indígena, da

, de autoria da repórter Tâmara Freire Cardoso, com edição de Maria Claudia, ficou entre as três finalistas na categoria jornalismo impresso e digital.

A investigação jornalística destaca ainda as peculiaridades culturais do serviço prestado aos indígenas. O atendimento é descentralizado, respeitando crenças e práticas tradicionais de cada etnia.

Pandemia

Na categoria Televisão, o material do Caminhos da Reportagem, programa jornalístico da

, produzido após cinco anos da pandemia de covid, está entre os três finalistas. A jornalista Ana Graziela Aguiar foi a responsável pelo especial, que teve envolvimento de uma equipe de mais de 20 profissionais da empresa.



Assista aqui à reportagem

A atração jornalística ainda aborda a resistência à vacinação impulsionada pelas fake news.

Combate à desinformação

O Cofen destaca que a iniciativa foi desenvolvida com o objetivo de valorizar o jornalismo que contribui para ampliar a visibilidade e o reconhecimento social da enfermagem, combater desinformação e valorizar as atividades dos profissionais da saúde.

Confira a lista completa dos 21 finalistas