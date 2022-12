Bolsa de Valores cai 2,02% e fecha no menor nível em quatro meses

Em um dia de nervosismo no mercado financeiro, a Bolsa de Valores (B3) caiu hoje (12) mais de 2% e fechou no menor nível desde o início . O dólar teve forte alta e fechou acima de R$ 5,30 pela primeira vez desde o fim .

O índice Ibovespa, da B3, encerrou a -feira aos 105.343 pontos, com queda de 2,02%. O indicador chegou a abrir em leve alta, mas começou a despencar ainda durante a manhã. Na mínima do dia, perto das 12h, chegou a recuar 3,35%.



O dia também não foi tranquilo no mercado de câmbio. O dólar comercial fechou o dia vendido a R$ 5,312, com alta de R$ 0,066 (+1,26%). A cotação chegou a cair na primeira hora de negociação, mas subiu após a abertura do mercado norte-americano. Na máxima do dia, por volta das 13h15, atingiu R$ 5,34.

Pressão

Tanto eventos internos como externos pressionaram o mercado financeiro . No mercado éstico, os investidores estão atentos à votação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Transição, que começa a ser discutida amanhã (13) na Câmara dos Deputados, e a possíveis mudanças na Lei das Estatais pelo governo eleito.No mercado internacional, os investidores estão na expectativa da reunião do Federal Reserve (Fed, Banco Central norte-americano), amanhã e -feira (14). As expectativas se dividem entre um aumento de 0,5 ponto percentual, o que representaria uma desaceleração em relação aos quatro últimos reajustes, ou uma nova elevação de 0,75 ponto. Taxas mais altas em economias avançadas pressionam o dólar e a bolsa em países emergentes, como o Brasil.

Com informações da agência Reuters