Varejo paulistano avança 18% em novembro

A movimentação no varejo paulistano avançou 18,3% sobre outubro, de acordo com os dados do Balanço de Vendas da Associação Comercial de São Paulo (ACSP). O indicador é elaborado pelo Instituto de Economia Gastão Vidigal (IEGV), com amostra da Boa Vista Serviços.

Comparado com o mesmo mês do ano anterior, o varejo registrou alta de 3,2%. Frente ao mesmo mês de 2019, o avanço foi de 4,1%. Segundo avaliação do economista da ACSP, Marcel Solimeo, os resultados refletem o ritmo mais acelerado da economia, maior ocupação e melhora nos indicadores de emprego. “Temos que considerar outros dois fatores de influência nessa maior movimentação que foi a Black Friday e as compras relacionadas à Copa do Mundo”, comentou.

Notícias relacionadas:

De acordo com a expectativa do instituto de economia da ACSP, as vendas continuarão aquecidas. Os economistas projetam crescimento real de 3% sobre o ano anterior neste Natal.

As estimativas se confirmam com base na sondagem feita pela entidade com consumidores do Estado de São Paulo e da capital paulista. De acordo com a amostra, 50,8% dos entrevistados paulistas pretendem fazer compras na data, entre os moradores da cidade de São Paulo, o percentual de intenções de compra registrado foi de 53,5%.