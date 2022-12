Pedágios ficam mais caros hoje nas rodovias paulistas

Os preços dos pedágios nas rodovias do estado de São Paulo ficaram mais de 10,72% a 11,73% mais caros a partir da 0h de hoje (16). O aumento, que pode chegar a 12%, vale para as 18 concessionárias responsáveis por 50 rodovias paulistas. São CCR Autoban, AB Colinas, Ecovias, Intervias, Renovias, CCR SPVias, Tebe, AB Triângulo do Sol, CCR ViaOeste, CART, Ecopistas, CCR RodoAnel, Rodovias do Tietê, Rota das Bandeiras, SPMar e ViaRondon e Tamoios e Entrevias.

Segundo o governo do estado de São Paulo, a maioria dos contratos de concessão rodoviária previa reajuste anual no mês de julho, mas o governo estadual adiou esse aumento em 2022 devido ao cenário de grave crise econômica, inflação alta e escalada de preços de itens essenciais - causada principalmente pelos sucessivos aumentos dos preços dos combustíveis.

“O Estado esclarece que a revisão das tarifas não pôde ser mais adiada para não levar à próxima gestão custos assumidos pelo atual governo, que sempre manteve intacta sua responsabilidade social e fiscal e é reconhecido por respeitar seus contratos. Todos os valores a serem ressarcidos para as concessionárias já estão sendo ajustados pela atual gestão, que trabalhou para garantir ao cidadão menor impacto no bolso no pior momento da crise econômica nacional”, disse o governo estadual por meio de nota.

O reajuste nas tarifas de pedágios foi autorizado pela Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp).

Os valores são os seguintes:

Sistema Anchieta-Imigrantes (Ecovias)

Santos (KM 250 Rod. Cônego Domênico Rangoni): de R$ 14,20 para R$ 15,80

São Vicente (KM 280 Rod. Padre Manoel da Nóbrega): de R$ 8,20 para R$ 9,20

Diadema (bloqueio no km 16 da Imigrantes): de R$ 2,20 para R$ 2,40

Eldorado (bloqueio no km 20 da Imigrantes): de R$ 4,20 para R$ 4,80

Batistini (bloqueio no km 24 da Imigrantes): de R$ 6,80 para R$ 7,60

Riacho Grande/Piratininga (KM 31 Anchieta/KM 32 Imigrantes): de R$ 30,20 para R$ 33,80

Rodovia Presidente Castello Branco:

Osasco: KM 018 + 000: Rodovia Pres. Castello Branco (ViaOeste) - R$5,40 (valor anterior: R$4,90)

Barueri: KM 020 + 000: Rodovia Pres. Castello Branco (ViaOeste) - R$5,40 (valor anterior: R$4,90)

Itapevi: KM 033 + 000: Rodovia Pres. Castello Branco (ViaOeste) - R$10,80 (valor anterior: R$9,80)

Itu: KM 074 + 000: Rodovia Pres. Castello Branco (ViaOeste) - R$14,60 (valor anterior: R$13,00)

Boituva: KM 110 + 800: Rodovia Pres. Castello Branco (Colinas) - R$12,00 (valor anterior: R$10,80)

Boituva: KM 111 + 300: Rodovia Pres. Castello Branco (Colinas) - R$12,00 (valor anterior: R$10,80)

Quadra: KM 158 + 300: Rodovia Pres. Castello Branco (SPVias) - R$16,80 (valor anterior: R$15,00)

Itatinga: KM 208 + 400: Rodovia Pres. Castello Branco (SPVias) - R$16,80 (valor anterior: R$15,00)

Iaras: KM 278 + 000: Rodovia Pres. Castello Branco (SPVias) - R$11,30 (valor anterior: R$10,10)

Sistema Anhanguera-Bandeirantes

Rodovia Anhanguera

Perus: KM 026 + 495: Via Anhanguera SP-330 (Autoban) - R$11,80 (valor anterior: R$10,60)

Valinhos: KM 082 + 000: Via Anhangera SP-330 (Autoban) - R$11,70 (valor anterior: R$10,50)

Valinhos: KM 081 + 000: Via Anhangera SP-330 (Autoban) - R$11,70 (valor anterior: R$10,50)

Nova Odessa: KM 118 + 000: Via Anhangera SP-330 (Autoban) - R$10,40 (valor anterior: R$9,30)

Limieira: KM 152 + 000: Via Anhangera SP-330 (Autoban) - R$7,80 (valor anterior: R$7)

Leme: KM 181 + 760: Via Anhangera SP-330 (Intervias) - R$9,70 (valor anterior: R$8,70)

Pirassununga: KM 215 + 000: Via Anhangera SP-330 (Intervias) - R$9,70 (valor anterior: R$8,70)

Rodovia dos Bandeirantes

Caieiras: KM 036 + 200: Rodovia dos Bandeirantes SP-348 (Autoban) - R$11,80 (valor anterior: R$10,60)

Campo Limpo: KM 039 + 047: Rodovia dos Bandeirantes SP-348 (Autoban) - R$11,80 (valor anterior: R$10,60)

Itupeva: KM 077 + 430: Rodovia dos Bandeirantes SP-348 (Autoban) - R$11,70 (valor anterior: R$10,50)

Sumaré: KM 115 + 520: Rodovia dos Bandeirantes SP-348 (Autoban) - R$10,40 (valor anterior: R$9,30)

Limeira: KM 159 + 550: Rodovia dos Bandeirantes SP-348 (Autoban) - R$7,80 (valor anterior: R$7)

Sistema Castello Branco-Raposo Tavares

São Roque: KM 046 + 500: Rodovia Raposo Tavares SP-270 (ViaOeste) - R$11,60 (valor anterior: R$10,40)

Alumínio: KM 079 + 000: Rodovia Raposo Tavares SP-270 (ViaOeste) - R$11,60 (valor anterior: R$10,40)

Araçoiaba da Serra: KM 111 + 400: Rodovia Raposo Tavares SP-270 (ViaOeste) - R$4,90 (valor anterior: R$4,40)

Alambari: KM 135 + 300: Rodovia Raposo Tavares SP-270 (SPVias) - R$10,40 (valor anterior: R$9,30)

Palmital: KM 413 + 490: Rodovia Raposo Tavares SP-270 (Cart) - R$10,80 (valor anterior: R$9,60)

Assis: KM 453 + 590: Rodovia Raposo Tavares SP-270 (Cart) - R$11,20 (valor anterior: R$10)

Rancharia: KM 512 + 300: Rodovia Raposo Tavares SP-270 (Cart) - R$9,10 (valor anterior: R$8,20)

Regente Feijó: KM 541 + 540: Rodovia Raposo Tavares SP-270 (Cart) - R$9,20 (valor anterior: R$8,20)

Presidente Bernardes: KM 590 + 750: Rodovia Raposo Tavares SP-270 (Cart) - R$12,10 (valor anterior: R$10,80)

Caiuá: KM 639 + 000: Rodovia Raposo Tavares SP-270 (Cart) - R$9,00 (valor anterior: R$8,10)