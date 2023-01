Em Roraima, o pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2023 poderá ser recolhido em cota única ou em três parcelas em valores iguais, nas instituições financeiras credenciadas pela Secretaria de Fazenda (Sefaz) ou correspondentes bancários devidamente autorizados.

A emissão do boleto poderá ser feita nos sites da Sefaz e do Detran-RR mediante inserção do número da placa e do Renavan correspondentes.

Veja abaixo a tabela: