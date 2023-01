IPVA: veja o calendário de pagamento em Goiás

A quitação do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2023 em Goiás poderá ser feita em até 10 parcelas, com exceção dos motoristas que possuem veículos com placas terminadas em 1 e 2, que poderão fazer o parcelamento em nove vezes.

O motivo é o prazo fixado pelo Código Nacional de Trânsito (CONTRAN), que estipula a renovação do licenciamento anual dos veículos com placas de finais 1 e 2 em todo o país até setembro.

O calendário de pagamento IPVA 2023 começa em janeiro para todas as placas e termina em novembro, a depender da opção de pagamento do contribuinte. Com o prazo alongado de pagamento do imposto, a data limite para quitação do IPVA à vista, em parcela única, o que inclui o Licenciamento Anual do Detran, ocorrerá de setembro a outubro.

No estado, as alíquotas são de 1,25% do valor do veículo para ônibus, micro-ônibus, caminhão, veículos aéreos e aquáticos utilizados no transporte coletivo de passageiros e de carga; 3% para motocicleta, ciclomotor, triciclo, motoneta e automóvel de passeio com potência até 100 cavalos; 3,45% para veículos utilitários; e de 3,75% para veículo terrestre de passeio, veículo aéreo e aquático e demais veículos não especificados.

Também há desconto variando de 5% a 10% para quem inscrever o CPF nas compras de varejo no Estado e participar do programa Nota Fiscal Goiana.

O boleto deve ser emitido pela internet nos sites da Secretaria de Economia e do Departamento de Trânsito do Estado (Detran).

Veja o calendário: