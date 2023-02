Preço do gás natural terá redução a partir de hoje no Rio de Janeiro

A partir de hoje (1º), consumidores residenciais, comerciais e industriais do Rio de Janeiro, terão redução na conta de gás natural. A concessionária Naturgy informa que o reajuste nas tarifas é decorrente da redução no custo de aquisição do gás natural fornecido pela Petrobras, conforme anunciado pela estatal no dia 10 de janeiro.

Na Região Metropolitana, reajuste será de -3,26% para o segmento residencial, -3,38% para o comercial , -8,61% para postos de GNV e de -8,38% para as indústrias.

Já para os clientes que moram no interior do estado, a variação será de -4,53% para residências, - 5,24% para o comércio, -9,26% para postos de GNV e -9,04% para indústrias.

*Estagiário sob supervisão de Akemi Nitahara