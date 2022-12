Seleção masculina goleia Bélgica no Mundial de goalball

A seleção masculina de goalball derrotou a Bélgica por 11 a 1, nesta terça-feira (13), em seu sexto compromisso no Mundial da modalidade, disputado em Matosinhos (Portugal).

A equipe brasileira já entrou na partida classificada para as quartas de final, após o triunfo sobre a Alemanha na última segunda (12). Falta apenas ser definido o adversário desta nova fase, que sairá do Grupo D, no qual Irã e Estados Unidos aparecem como candidatos.

Quem também triunfou nesta terça foi a seleção feminina, que bateu o Egito por 12 a 2, mas em clima de despedida, pois a equipe já está eliminada da competição e disputa sua última partida na quarta (14) contra a Austrália.

“Nosso objetivo agora é ganhar a última partida e conseguir uma vaga para os Jogos Mundiais da IBSA, que será mais uma oportunidade para tentar a vaga nos Jogos Paralímpicos de Paris. É um grupo jovem, começamos a preparação este ano, um grupo que ainda tem muito a evoluir”, declarou Jéssica Vitorino, artilheira da vitória sobre o Egito com oito gols.

Vaga para os Jogos de Paris

Além do título, a equipe masculina busca, em Matosinhos, garantir vaga antecipada para os Jogos de Paris (França), em 2024. Para isso é necessário chegar à final. As partidas da competição têm transmissão ao vivo na página do YouTube da Kuriakos TV.